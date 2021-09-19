السفينة الايرانية الثالثة... هل انطلقت؟

وفعلياً، فقد جاء هذا النفي بعدما ذكر مسؤولون إيرانيون بأن طهران أرسلت شحنات الوقود إلى لبنان عن طريق سوريا، بناء لطلب من السلطات اللبنانية.



وكان ميقاتي قد اعتبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، قبل يومين، بأن شحنة الوقود التي أدخلها "حزب الله" إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان"، وقال: "

أنا حزينٌ على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان، لان العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".