لبنان

السفينة الايرانية الثالثة... هل انطلقت؟

Lebanon 24
19-09-2021 | 09:36
A-
A+
Doc-P-865480-637676661970680137.jpg
Doc-P-865480-637676661970680137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع مراقبة حركة السفن "تانكر تراكرز" أن شحنة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية لتُنقل حمولتها لاحقاً إلى لبنان، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

ويأتي ذلك بعد ساعات من نفي مصادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الكلام الذي يشير إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت شحنة وقود من إيران لحل أزمة المحروقات في البلاد.
وفعلياً، فقد جاء هذا النفي بعدما ذكر مسؤولون إيرانيون بأن طهران أرسلت شحنات الوقود إلى لبنان عن طريق سوريا، بناء لطلب من السلطات اللبنانية.

وكان ميقاتي قد اعتبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، قبل يومين، بأن شحنة الوقود التي أدخلها "حزب الله" إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان"، وقال: "أنا حزينٌ على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات على لبنان، لان العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2021-09-19
17:54 | 2021-09-19
17:40 | 2021-09-19
17:30 | 2021-09-19
17:24 | 2021-09-19
17:08 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website