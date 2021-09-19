لبنان

مناورة تدريبية لمركز ببنين العبدة في الدفاع المدني

Lebanon 24
19-09-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-865481-637676668930347404.jpg
Doc-P-865481-637676668930347404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 أقام مركز ببنين في العبدة للدفاع المدني مناورة تدريبية عملانية في إحدى ساحات الخردة ضمن نطاق عمل المركز، بهدف تنمية قدرات فريق المتطوعين والعاملين وتطوير مهاراتهم المهنية لخدمة مجتمعهم، والتي تنفذ حسب الخطة السنوية للمركز، وذلك بإشراف المدير الاقليمي للدفاع المدني في حلبا خضر طالب ورئيس مركز خريبة الجندي حسن نافع والفريق المرافق.

ولفت رئيس المركز هلال حصني الى أن "التمرينات تركزت على سبل استخدام مجموعة القص الهيدروليكية اثناء حوادث السير وكيفية انقاذ المواطنين وانتشالهم وإجلائهم من مركباتهم".

وشكر لمالك الساحة، حيث تمت التدريبات، بلال سلمى، "انجاح المهمة وتعاونه وتقديمه ما نحتاجه من سيارات خرضة للقص والاستخدام للتدريب عمليا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2021-09-19
17:54 | 2021-09-19
17:40 | 2021-09-19
17:30 | 2021-09-19
17:24 | 2021-09-19
17:08 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website