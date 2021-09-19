مناورة تدريبية لمركز ببنين العبدة في الدفاع المدني

أقام مركز ببنين في العبدة للدفاع المدني مناورة تدريبية عملانية في إحدى ساحات الخردة ضمن نطاق عمل المركز، بهدف تنمية قدرات فريق المتطوعين والعاملين وتطوير مهاراتهم المهنية لخدمة مجتمعهم، والتي تنفذ حسب الخطة السنوية للمركز، وذلك بإشراف المدير الاقليمي للدفاع المدني في حلبا خضر طالب ورئيس مركز خريبة الجندي حسن نافع والفريق المرافق.ولفت رئيس المركز هلال حصني الى أن "التمرينات تركزت على سبل استخدام مجموعة القص الهيدروليكية اثناء حوادث السير وكيفية انقاذ المواطنين وانتشالهم وإجلائهم من مركباتهم".وشكر لمالك الساحة، حيث تمت التدريبات، بلال سلمى، "انجاح المهمة وتعاونه وتقديمه ما نحتاجه من سيارات خرضة للقص والاستخدام للتدريب عمليا".