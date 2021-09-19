لبنان

الشيخ أبي المنى تلقى إتصالا من بري واستقبل المزيد من المهنئين

Lebanon 24
19-09-2021 | 10:12
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تلقى الشيخ سامي ابي المنى إتصالا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، هنأه فيه بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، متمنيا له التوفيق في مهامه.

كما تلقى إتصالات أبرزها من الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، النائب السابق فيصل الداوود، الدكتور ماهر الحسيني من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الأب حنا الطيار من جامعة سيدة اللويزة، مدير أزهر البقاع الشيخ علي غزاوي، والسيدة حياة النكدي.

واستقبل الشيخ أبي المنى شخصيات ووفودا مهنئة أبرزهم مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، وفد من وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الإشتراكي ضم وكيل الداخلية عصام المصري وأعضاء الوكالة وأجهزة المعتمديات ومدراء الفروع والإتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي، وقال المصري باسم الوفد: "هنيئا لنا ولطائفة الموحدين الدروز بك رجلا متنورا حليما منفتحا ومحاورا وخطيبا لامعا، كما عرفته ساحات النضال الى جانب اخوته ورفاقه دفاعا عن الارض والعرض والكرامة".

واستقبل أيضا وفدا كبيرا من مشايخ وأهالي بلدة عين قنيا- حاصبيا، ووفدا من جبل السماق في سورية. والأب ايلي كيوان مع جمعية الإنماء الإقتصادي برئاسة فادي الشامي.

ومن المهنئين: العميد وائل ابو شقرا، العميد ياسر محمود، العميد عصام نصرالله والعقيد مازن نصرالله، العميد بسام ابو الحسن على رأس وفد من جمعية التجذر في الأرض، المستشار السابق لوزير التربية نادر حديفة، الشاعر طليع حمدان على رأس وفد من بلدته عين عنوب، وفد من جمعية "لنا"، إضافة الى وفود من بلدات وقرى الجبل وحاصبيا والبقاع الغربي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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