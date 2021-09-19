لبنان

احتفال في مركز رسالة سلام في معاد لمناسبة تولي الحجار وزارة الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
19-09-2021 | 10:52
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 نظم مركز "رسالة سلام" - بيت الكاهن في بلدة معاد في قضاء جبيل، بالتعاون مع بلدية غلبون، احتفال استقبال لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في مبنى المركز، لمناسبة توليه مهامه الجديدة.

استهل الاحتفال بقداس ترأسه المرشد الروحي للجمعية المطران غي بولس نجيم وحضره رئيس بلدية غلبون إيلي جبرايل وأعضاء لجنة المركز والمواطنون ذوو الحاجات الخاصة القاطنون في المركز. وبعد الإنجيل المقدس، ألقى عظة تمنى فيها النجاح لحجار في مهامه، منوها بدوره الإنساني في مساعدة المركز، آملا أن "تنتهي الازمة الصعبة التي يعيشها الشعب".


وتمنى المطران عون لحجار التوفيق في الوزارة التي اسندت اليه "لما يتمتع به من طاقات ومحبة للعمل الاجتماعي من خلال رسالة سلام والمشاريع الأخرى التي قام بها"، آملا أن "يستطيع من خلال الأفكار التي يملكها أن يقوم بنقلة نوعية في العمل الاجتماعي في لبنان. وحملنا معاليه الهموم التي يعيشها الشعب بكل أطيافه وتمنياته في أن تحدث الحكومة الجديدة صدمة إيجابية في أسرع وقت، لكي يشعر كل مواطن بأن الأمور تتجه نحو الأفضل، فالموضوع ثقة، إذ عندما يشعر اللبناني بالتغيير الحقيقي نكون فعلا بدأنا بالسير على الطريق السليم للخروج من الأزمة الصعبة".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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