سرقت سيّارته بطريقة احتيالية وتوارت عن الأنظار.. هل من يعرف عنها شيئا؟ (صورة)

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـات العاـة البلاغ التالي:

بتاريخ 18-09-2021، ادعى لدى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت المواطن (م. م. مواليد عام 1994، لبناني الجنسيّة) أنّ المدعوّة:س. ج. (مواليد عام 1979، لبنانيّة الجنسيّة)أقدمت بنفس التاريخ على سرقة سيّارته نوع "هيونداي" من محلّة بشارة الخوري بطريقة احتياليّة مستغلّة رغبته ببيعها، وتوارت عن الأنظار بعد أن طلبت تجربة قيادتها.