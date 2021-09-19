"سيناريو خطير" بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل قريباً

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "المشهد المرتبط بأزمة المحروقات سيشهدُ انفراجة ما لم تدخُل عراقيل جديدة"، مشيرة إلى أنّ "المازوت سيبدأ بالتوفر بشكل أكبر في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة خصوصاً أن الشركات المستوردة ستبدأ بتسليمه".



وفي ما خصّ البنزين، قالت المصادر إنّ "الأيام المقبلة ستشهدُ تحسناً كبيراً بشأن توفر تلك المادة"، وأضافت: "المطلوب اليوم هو تلبية حاجة السوق من البنزين خصوصاً أن الطلب ازداد بشكل كبير، ويجب إعداد خطّة جديدة لقياس الكميات المطلوبة شهرياً بعدما بات اللبنانيون يتهافتون لتفويل سياراتهم باستمرار".



وأوضحت المصادر إنه "من المفترض أن تقوم الشركات خلال الأسبوعين القادمين باستقدام بواخر إضافية وجديدة لتلبية حاجة السوق الفعلية، ومن المفترض أن تكون هناك تسهيلات لذلك كي لا تتراكم الطوابير بشكل أكبر".



ومع هذا، فقد تساءلت مصادر قطاع النفط عن الآلية التي ستعتمدها الشركات للحصول على الدولار للاستيراد في حال توقف مصرف لبنان عن توفير العملة الصعبة للاستيراد. ومع هذا، فقد تساءلت مصادر قطاع النفط عن الآلية التي ستعتمدها الشركات للحصول على الدولار للاستيراد في حال توقف مصرف لبنان عن توفير العملة الصعبة للاستيراد.



ورأت المصادر إن الضغط سيزداد بشكل كبير على السوق الموازية، إذ سيلجأ الموزعون والشركات للحصول على الدولار منها. وهنا، سألت المصادر: "ما هي الآلية التي سترافق ذلك، وهل تستطيع السوق السوداء تلبية الحاجة من الدولارات، وهل سنشهدُ ارتفاعاً كبيراً في سعره بسبب ذلك؟".