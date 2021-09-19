خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ

كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "باخرتين تحملان مادة البنزين تنتظران في عرض البحر قبالة السواحل اللبنانية"، وقال: "هاتان الباخرتان تعودان لشركتين كبيرتين تنتظران من مصرف لبنان تحويل الأموال القديمة الخاصة بهما من أجل القيام بعملية تفريغ البنزين".



وأوضح أبو شقرا أن "هذه البواخر ستمدّ محطات هاتين الشركتين بالبنزين، علماً أنهما تغطيان جزءاً كبيراً من السوق المحلي".



وتوقع أبوشقرا أن يشهد السوق انفراجاً بين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن تخف الطوابير قرابة الـ50%.



وناشد ممثل موزعي المحروقات الحكومة الجديدة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"الموافقة على استيراد كميات كبيرة من البنزين من أجل أن ترتاح الشركات المستوردة وتقوم باستجرار المواد النفطية إلى لبنان كي لا تتراكم الأزمات".



وختم: "خير الكلام ما قل ودل، ويهمنا العمل قبل أي شيء، ويجب أن تنتهي ظاهرة الطوابير مع الحكومة الجديدة التي نعوّل عليها".

"سيناريو خطير"