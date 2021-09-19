العناية الإلهية أنقذت رئيس بلدية صيدا من الرصاص.. هذا ما حصل (صور)

أعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا في بيان أن "العناية الإلهية تلطفت برئيس البلدية المهندس محمد السعودي وبزواره بعدما خرقت رصاصات طائشة جراء الإشتباكات في مخيم عين الحلوة مساء أمس، عدة غرف في مكتبه الخاص الكائن في محلة سينيق – محيط حسبة صيدا الجديدة، ومنها رصاصة إستقرت على كرسيه في المكتب، وعدة رصاصات في مقاعد جلوس الزوار".

وأضاف البيان: "لقد قصد السعودي مكتبه مساء اليوم وفوجئ بالرصاص الطائش الذي طاول مكتبه، وقال: الحمد لله على تلطفه وعنايته لأنه لم يكن أحد موجوداً في المكتب الذي عادة أتواجد فيه مع زواري لأتابع بعض الأعمال، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".