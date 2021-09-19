لبنان

الرئيس الحريري يستذكر الشهيد أنطوان غانم.. هذا ما كتبه

Lebanon 24
19-09-2021 | 13:17
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غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على موقع تويتر مستذكرا الشهيد أنطوان غانم وكتب: الصديق انطوان غانم شهيد سقط على درب الحرية لاجل لبنان . تحيه لروحه الطيبة في ذكرى استشهاده
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سعد الحريري

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