الرئيس الحريري يستذكر الشهيد أنطوان غانم.. هذا ما كتبه

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على موقع تويتر مستذكرا الشهيد أنطوان غانم وكتب: الصديق انطوان غانم شهيد سقط على درب الحرية لاجل لبنان . تحيه لروحه الطيبة في ذكرى استشهاده