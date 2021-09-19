لبنان

قطع الطريق أمام محطة كهرباء الهرمل احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي

Lebanon 24
19-09-2021 | 13:17
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قطع عددٌ من الشبان الطريق بالإطارات المشتعلة أمام محطة كهرباء الهرمل، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
 
وهدّد المعتصمون بدخول المحطة إذا لم يتم الإستجابة لمطلبهم، وتغذية مدينة الهرمل إسوة بباقي المناطق.
 
 
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