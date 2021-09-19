قطع الطريق أمام محطة كهرباء الهرمل احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي

قطع عددٌ من الشبان الطريق بالإطارات المشتعلة أمام محطة كهرباء الهرمل، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وهدّد المعتصمون بدخول المحطة إذا لم يتم الإستجابة لمطلبهم، وتغذية مدينة الهرمل إسوة بباقي المناطق.