لبنان

الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية

Lebanon 24
19-09-2021 | 13:24
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
"اعتباراً من تاريخ 20 / 9 / 2021 الساعة 19.05 ولغاية تاريخ 23/9/2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق وحامات".
 
 
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