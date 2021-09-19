الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"اعتباراً من تاريخ 20 / 9 / 2021 الساعة 19.05 ولغاية تاريخ 23/9/2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق وحامات".