لبنان

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
19-09-2021 | 13:37
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 20 / 9 / 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، البستان، عمرا، حولا، مركبا وعرب اللويزة- الجنوب".

وستقوم طائرات تابعة للقوات الجوية بتنفيذ رماية جوية نهارية وليلية، بتواريخ 21،15،14و 22 / 9/ 2021، في حقل رماية العاقورة، بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 10 و 28 /9 /2021 ما بين الساعة 17.00 حتى الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

كما ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 10 / 9 /2021 ولغاية 25 / 9 /2021 ما بين الساعة 8.00 حتى الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: حامات، العاقورة، وطى الجوز، كفرفالوس، بولونيا، فيطرون، عين سعادة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 1 / 9 / 2021 ولغاية 30 / 9 / 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند-الجناح، الكرنتينا، العاقورة-أفقا-اللقلوق، بولونيا،الشواكير-المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

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