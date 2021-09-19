لبنان

"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً داخل شاليه في كسروان

Lebanon 24
19-09-2021 | 13:45
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تمكنت عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، من إخماد حريقٍ داخل شاليه ضمن مجمع سياحي في الصفرا - كسروان، واقتصرت اضراره على الماديات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 

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