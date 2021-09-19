"الدفاع المدني" يُخمد حريقاً داخل شاليه في كسروان

تمكنت عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، من إخماد حريقٍ داخل شاليه ضمن مجمع سياحي في الصفرا - كسروان، واقتصرت اضراره على الماديات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".



