لبنان

أنباء عن استنفار عسكريّ في مخيم عين الحلوة.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
19-09-2021 | 14:03
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نفت دائرة الاعلام في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استنفار عسكري له في مخيم عين الحلوة"، وذلك بعد اشتباكات حصلت يوم أمس وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.
وأشارت الدائرة في بيان إلى أنه "لا يوجد أي نوع من الاستنفار ضمن العناصر والأطر العسكرية للأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة وتحديداً في منطقة البركسات". 
ودعت الدائرة الإعلامية "جماهير الشعب الفلسطيني إلى عدم الالتفات لمثل تلك الشائعات المغرضة والتي تهدف إلى إحداث بلبلة وخلق فتنة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعي التي تعاني منها المخيمات". 
كذلك، طالبت الدائرة كافة المواقع الاعلامية أخذ الاخبار من مصادرها الرسمية، والتدقيق في المعلومات قبل نشرها، مؤكدة أنّ "حرص حركة فتح والأمن الوطني على أمن واستقرار الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة وكافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".
 
 
 
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