لبنان

قداس في غوسطا على نية نجاح وزير الاتصالات جوني القرم في مهامه الجديدة

Lebanon 24
19-09-2021 | 14:15
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احتفلت بلدة غوسطا الكسروانية بكثير من الحفاوة بالذبيحة الالهية على نية نجاح وزير الاتصالات جوني القرم وتوفيقه في مهامه الجديدة، وذلك في كنيسة مار سمعان العامودي في غوسطا. 

وفي القداس الذي نظمته لجنة الوقف كنسية مار سمعان العامودي وترأسه خادم الرعية الخوري بشارة السبريني وشارك فيه حشد من المؤمنين من ابناء المنطقة والجوار يتقدمهم النائب فريد هيكل الخازن والوزير جوني القرم ورئيس بلدية غوسطا زياد شلفون واعضاء المجلس البلدي والمخاتير ونقيب المقاولين المهندس مارون الحلو، القى الخوري السبريني عظة تناول فيها سيرة الوزير القرم منوها بتعيينه على رأس وزارة الاتصالات وهو المعروف بجهوده الاقتصادية ونظافة كفه وكفاءته، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
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