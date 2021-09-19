إلى المواطنين.. هذا موعد "تحرير" سعر النفط في لبنان

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّه من المتوقّع تحرير سعر النفط يوم الأربعاء، موضحة أنه "سنتّجه إلى مرحلة جديدة وهي الأخيرة من مرحلة تحرير السعر".

ولفتت القناة إلى أنه "ليس صحيحاً ما يُحكى عن رفع الدعم المُقنّع، فهناك سعر محدّد وفارق بين دولار السوق السوداء وسعر الدولار الذي حدّده مصرف لبنان".

وأوضحت مصادر الـ"MTV" أن "الانفراج بالأزمة مرتبط بالوساطة التي ستُجرى غداً بين وزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط".