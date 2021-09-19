فاجعة اغترابية.. حادثة أليمة تُودي بحياة اللبناني "محمد" في السعودية

توفي الشاب "محمد مصطفى محمود أسعد الآغا" من بلدة السفيرة قضاء الضنية، وذلك إثر حادثة أليمة تعرض لها في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمصادر، فإنّ الآغا توفي إثر انفجار خزان كهرباء في مكان عمله.