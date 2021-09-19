لبنان

فاجعة اغترابية.. حادثة أليمة تُودي بحياة اللبناني "محمد" في السعودية

Lebanon 24
19-09-2021 | 14:37
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توفي الشاب "محمد مصطفى محمود أسعد الآغا" من بلدة السفيرة قضاء الضنية، وذلك إثر حادثة أليمة تعرض لها في المملكة العربية السعودية.
 
ووفقاً للمصادر، فإنّ الآغا توفي إثر انفجار خزان كهرباء في مكان عمله.
 
 
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