لبنان

الخارجية الأميركية تعلق على دخول النفط الايراني إلى لبنان.. وهذا موقفها من الحكومة

Lebanon 24
19-09-2021 | 15:13
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اعتبرت المتحدثة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث أن الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على حزب الله بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله، وقالت: "نحنُ نلتزم بتضييق الخناق على الحزب، ولن نتردد في مساءلته على أنشطته المزعزعة للاستقرار على حساب الشعب اللبناني". 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال غريفيث: "ما يهمنا أن يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات ولا يخفى على احد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء ادارة الموارد".
ولفتت غريفيث إلى أنّ "الادارة الاميركية سعت لايجاد حلول مستدامة لحل ازمة الطاقة في لبنان"، معتبرة أنّ "استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان".
ومع هذا، فقد رأت المسؤولة الأميركية أنّ الولايات المتحدة الأميركية، تتخذ اجراءات عدة ضد ايران واستيراد النفط غير الشرعي، وقالت: "نحن مستعدون لمساعدة لبنان للتغلب على ازمة الطاقة ولكن على السلطات اللبنانية ان تكون على استعداد لتقوم بدورها".
وأوضحت غريفيث أن "الادارة الأميركية على تواصل مع شركائها في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها"، وتابعت: "لقد بات واضحاً أنّ أمام الشعب اللبناني احتياجات عدة ملحة وبعض الاطراف كحزب الله وبدلا من ايلاء الاولويات لهذه الاحتياجات يخدم انظمة خارجية كإيران".
 
وردا على الوقت المعطى للحكومة قبل الحكم عليها: "على الشعب اللبناني الحكم على حكومته الجديدة".
 
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