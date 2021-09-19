حادثة مروّعة تهز طرابلس.. إبن الـ22 عاماً يُنهي حياته بالانتحار!

أقدم المدعو "أ.ض" على القاء نفسه من الطابق الـ8 لمبنى الحلوة في منطقة ابي سمراء - طرابلس، وما لبث أن فارق الحياة على الفور.



وعلى الأثر، عملت فرق الإسعاف التابعة للجمعية الطبية الاسلامية على نقله إلى مستشفى دار الشفاء، ولم تُعرف أسباب الحادثة حتى السّاعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وعلى الأثر، عملت فرق الإسعاف التابعة للجمعية الطبية الاسلامية على نقله إلى مستشفى دار الشفاء، ولم تُعرف أسباب الحادثة حتى السّاعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".