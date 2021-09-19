يوم نسائي للبنزين في زحلة.. ومفاجأة صدمت الجميع (صورة)

نظمت محطة صادر للمحروقات في زحلة يوما لتعبئة البنزين مخصصًا للسيدات في البقاع بمبادرة من جمعية حلوة يا بلدي.وكانت مئات السيدات من البقاع قد سجلنَ أسماءهن في الجمعية لتعبئة البنزين.وعملت نساء أيضًا في تعبئة للبنزين والتأكد من هوية النساء وأنهن تسجلن في "حلوة يا بلدي".لكن اللافت هو أن رجلا وضع شعرًا مستعارًا وارتدى عباءة زرقاء ليظهر بهيئة امرأة ويتزوّد بالبنزين، لكن تم كشفه.