لبنان

حريق قرطبا مستمر.. والدفاع المدني يواصل عمليات اخماده

Lebanon 24
19-09-2021 | 16:21
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يواصل عناصر مركز الدفاع المدني في قرطبا، وبمؤازرة وحدات من الجيش العمل على إخماد الحريق الذي إندلع في حرج من أشجار الصنوبر واللزاب والسنديان في محلة عقبة بطرايش في قرطبا.

وتواجه فرق الإطفاء ووحدات الجيش، صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق نظراً لوعورة المنطقة، وعدم وجود طرقات تسمح لأليات الإطفاء بالوصول الى نقطة قريبة من اندلاع النيران.
 
كذلك، يعمل الأهالي أيضا على المساعدة في إخماد النيران، حيث أمكن، وبالطرق التقليدية.

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