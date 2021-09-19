ما جديد قضية مارون الصقر ونيترات الأمونيوم؟

أشارت معلومات لقناة "الجديد" الى ان مارون الصقر لا يزال محتجزاً رهن التحقيق في فرع المعلومات بملف نيترات بعلبك.وكان الوكيل القانوني للصقر المحامي جورج الخوري قد نقى في بيان علاقة موكله بمضبوطات نيترات الأمونيوم التي ضُبِطت اليوم في بعلبك، على أن يتقدّم بشكوى جزائية بحق كل من ذكر إسم السيد الصقر في هذه القضية".