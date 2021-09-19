لبنان

ما جديد قضية مارون الصقر ونيترات الأمونيوم؟

Lebanon 24
19-09-2021 | 16:21
A-
A+
Doc-P-865567-637676909178990879.jpg
Doc-P-865567-637676909178990879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت معلومات لقناة "الجديد" الى ان مارون الصقر لا يزال محتجزاً رهن التحقيق في فرع المعلومات بملف نيترات بعلبك.
وكان الوكيل القانوني للصقر المحامي جورج الخوري قد نقى في بيان علاقة موكله بمضبوطات نيترات الأمونيوم التي ضُبِطت اليوم في بعلبك، على أن يتقدّم بشكوى جزائية بحق كل من ذكر إسم السيد الصقر في هذه القضية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2021-09-19
17:54 | 2021-09-19
17:40 | 2021-09-19
17:30 | 2021-09-19
17:24 | 2021-09-19
17:08 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website