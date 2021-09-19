فقدانُ فتاة عند مجرى نهر القعقعية.. والبحث جارٍ عنها

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصر من الدفاع المدني من مراكز النبطية يعملون على البحث عن فتاة فقدت عند مجرى نهر القعقعية - النبطية.

وكانت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني تلقت اتصالاً أفاد عن فقدان فتاة في الـ20 من العمر على ضفاف نهر القعقعية. وعلى الفور، بدأت عمليات المسح الشامل على ضفاف النهر وفي أعماقه وصولاً حتى كفرصير من دون توقف.