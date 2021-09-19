لبنان

معلوف: رحبت بالنفط الإيراني من منطق أخلاقي

Lebanon 24
19-09-2021 | 16:50
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أكد النائب سيزار معلوف أنّه "رحّب بالنفط الايراني من منطق أخلاقي وإنساني، وللتخفيف من معاناة الشعب اللبناني"، معتبراً أنه "في ظل غياب الدولة، فإن كرامة الإنسان باتت من دون قيمة"، وأضاف: "لا يمكن الحديث عن سيادة وغير سيادة ونحن في مزرعة وكلّ تدخّل دولي بلبنان خرق للسيادة".
 
وسأل: "ما البديل لديّ لأقول لا للنفط الايراني؟ ميزاني هو كرامة الشعب اللبناني.. وليأتوا بالنفط من طالبان وسننزل ونستقبله".

وفي حديث ضمن برنامج "صوت الناس" عبر قناة الـ"LBCI"، استبعد معلوف أن "تكون الحكومة اللبنانية طلبت النفط من دولة إلى دولة"، وسأل: "كيف يتم رفع الدعم عن المحروقات من دون خطّة نقل؟ كيف نكون دولة منتجة من دون مازوت مدعوم؟".

ومع هذا، فقد اعتبر معلوف أنه "لا قيمة للبطاقة التمويلية مع رفع الدعم"، وقال: "على من يضحكون على الشعب اللبناني؟ أم أنها بطاقة انتخابية لشراء الاصوات؟".
 
كذلك، كشف معلوف أنّه لن يعطي ثقة للحكومة في جلسة مجلس النواب يوم غدٍ الإثنين، وأضاف: "يريدون تطييف المازوت والزبالة ومحطات الكهرباء.. يستحوا بقا".
 
 
 
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