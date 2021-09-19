لبنان

تسليط الأضواء

Lebanon 24
19-09-2021 | 17:01
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سلّط بيان العشائر العربية الأضواء على ما يجري في أحد الأجهزة الأمنية وخطورة تداعيات الممارسات الملتبسة ضد شباب العشائر بحجّة ملاحقة المشاركين في إشتباك خلده الأخير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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