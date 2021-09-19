الحكومة تواجه تحديات ما بعد "الثقة" اليوم

كتبت "الأنباء" الكويتية: "لا مفاجآت منتظرة في جلسة التصويت على الثقة بحكومة "معا للإنقاذ"، بعد مناقشة بيانها الوزاري في المبنى المؤقت لمجلس النواب اليوم، فالثقة مضمونة ومن حواضر البيت، والوزير عباس الحاج حسن يتوقع نيلها 94 صوتا من أصل 115، إنما العمل الجاد والمرهق، يبدأ بعد الثقة، حيث سيكون التحدي الأكبر لحكومة نجيب ميقاتي الثالثة، مواجهة التطاول الإسرائيلي على حدود لبنان البحرية، والمتمثل بتلزيم التنقيب عن النفط والغاز في البقعة المتنازع عليها مع لبنان، مستغلة غياب نواطير السلطة اللبنانية المنشغلين بتجميل خواتيم أيامهم".