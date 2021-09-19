لبنان

ثقة مُريحة للحكومة في البرلمان اليوم

Lebanon 24
19-09-2021 | 17:24
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تمثل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اليوم، أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس برنامجها الوزاري، حيث يتوقّع حصولها على ثقة مريحة، تقارب التسعين صوتاً، على ما قالته أوساط نيابية لـ"السياسة" الكويتية في حين ستحجب كتلة "الجمهورية القوية" إضافة إلى بعض النواب المستقلين الثقة عن الحكومة. ويفترض أن تزيد الثقة النيابية، المسؤوليات المُلقاة على عاتق الحكومة الجديدة، لناحية الالتزام ببرنامجها الوزاري، وتحديداً ما يتصل بعملية التصحيح الاقتصادي والمالي، لإخراج لبنان من مأزقه، إضافة إلى العمل من أجل إيجاد حلول لأزمتي الكهرباء والمحروقات، وما يتصل بمشكلات الدواء والاستشفاء.
المصدر: السياسة الكويتية
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