لبنان

عون يريد استنزاف سلامة حتى آخر رمق

Lebanon 24
19-09-2021 | 17:40
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كشفت مصادر متابعة عبر "الجريدة" الكويتية أن "جواب الرئيس نجيب ميقاتي كان واضحاً بأن لا صلاحية للحكومة بإقالة حاكم مصرف لبنان، وهناك آليتان فقط لإقالته، الأولى تتعلق بحكم قضائي بحقه، والثانية أن يكون قد أصبح في حالة صحية تثبت معها عدم أهليته على الاستمرار في هذا المنصب.
على الرغم من هذا الجواب، لا يزال الرئيس ميشال عون مُصرّاً على موقفه، وهو يريد استنزاف سلامة حتى آخر رمق وبعدها الذهاب إلى إقالته أو إصدار مذكرة توقيف قضائية بحقه، أو بالحد الأدنى الوصول إلى تسوية توفر لحاكم مصرف لبنان مخرجاً آمناً من لبنان".
المصدر: الجريدة الكويتية
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