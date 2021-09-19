لبنان

حكومة "معاً للإنقاذ" تباشر عملها

Lebanon 24
19-09-2021 | 17:54
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أكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "حكومة "معاً للإنقاذ" تباشر جديا عملها بعد رغبة رئيسها والاتفاق مع رئيس الجمهورية على عقد جلستين أو ثلاث لها ولفتت إلى أنها ستنهمك أولا بخوض الملفات ذات الصلة بالاقتصاد والمال وموضوع صرف المبلغ الائتماني من صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن أي قرار تتخذه سيشكل محور متابعة ولاسيما ما يتصل بيوميات اللبنانيين".
وقالت: "هنا تتظهر صورة أوضح عن الأداء الحكومي في هذه المرحلة مع عمل اضافي يقوم به رئيس مجلس الوزراء في اتصالاته الخارجية لحشد الدعم للبنان وإعادة ترتيب العلاقات مع الدول العربية".
وأشارت إلى أن "مطبّات كثيرة أمام الحكومة ولذلك فإنها اما قد تتجاوزها بالانصراف إلى توجيه عملها نحو الأولويات لو تغرق في تفاصيل محدّدة تشل عملها ولذلك الأمر منوط بها وكيفية إدارة الجلسات المرتقبة وملفاتها".
المصدر: اللواء
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