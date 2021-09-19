لبنان

إيجابية وتفاهم بين ميقاتي و"لبنان القوي"

Lebanon 24
19-09-2021 | 18:04
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ذكرت مصادر تابعت لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد نواب تكتل "لبنان القوي" قبل ايام لـ "اللواء" ان "اللقاء كان إيجابياً جداً وتخلّله تفاهم حول عدد من المطالب التي رفعها التكتل في بياناته، خلافاً لما تردد عن شروط فرضها التكتل لمنح الحكومة الثقة".
وقالت ان "التكتل طرح نحو 12 مطلباً، بدأ تنفيذ بعضها مثل بدّء تنفيذ مسار عملية التدقيق الجنائي ولكن التكتل يريد ليس مجرّد توقيع العقد مع شركة "مارسال اند الفاريز" بل الأهم حسن التنفيذ، وتشجيع الاقتصاد عبر برامج ومشاريع ودعم بفوائد مخفضة، وتنفيذ البطاقة التمويلية ومعالجة الوضع التربوي، وقضية عودة النازحين السوريين".
المصدر: اللواء
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