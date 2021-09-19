لبنان

"لبنان القوي" يميل إلى منح الثقة للحكومة

Lebanon 24
19-09-2021 | 18:17
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ذكرت مصادر تكتّل "لبنان القوي" لـ "اللواء" انه "سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل".
المصدر: اللواء
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