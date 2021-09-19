25
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"لبنان القوي" يميل إلى منح الثقة للحكومة
Lebanon 24
19-09-2021
|
18:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مصادر تكتّل "لبنان القوي" لـ "اللواء" انه "سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
المحروقات... إستحقاق خطر اجتماعياً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتي
Lebanon 24
المحروقات... إستحقاق خطر اجتماعياً قد يُطيح فعالية حكومة ميقاتي
20/09/2021 05:53:35
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ثقة نيابيّة لحكومة ميقاتي بأغلبيّة كبيرة: الكهرباء والمحروقات أولويّة
Lebanon 24
ثقة نيابيّة لحكومة ميقاتي بأغلبيّة كبيرة: الكهرباء والمحروقات أولويّة
20/09/2021 05:53:35
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجّار ل"اللواء": الثقة لميقاتي وليس للحكومة ككلّ
Lebanon 24
الحجّار ل"اللواء": الثقة لميقاتي وليس للحكومة ككلّ
20/09/2021 05:53:35
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الرئيس ميقاتي توضح: الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من ايران
Lebanon 24
مصادر الرئيس ميقاتي توضح: الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من ايران
20/09/2021 05:53:35
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي
حكومة
تابع
الأكثر قراءة
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
14:00 | 2021-09-19
19/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
12:00 | 2021-09-19
19/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
08:16 | 2021-09-19
19/09/2021 08:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الصباحية
01:52 | 2021-09-19
19/09/2021 01:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
08:44 | 2021-09-19
19/09/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:08 | 2021-09-19
"تسابق نفطي" إيراني إسرائيلي... على لبنان!
22:06 | 2021-09-19
ثقة نيابيّة لحكومة ميقاتي بأغلبيّة كبيرة: الكهرباء والمحروقات أولويّة
22:11 | 2021-09-19
الحكومة اللبنانية لتدشين مهامها بتشكيل فريق العمل الاقتصادي
22:14 | 2021-09-19
ماكرون في بيروت بعد اجتياز الأسلاك الحكومية الشائكة
22:49 | 2021-09-19
خوف من العقوبات
22:47 | 2021-09-19
قرار مرتقب في الجامعة اللبنانية
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
20/09/2021 05:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact