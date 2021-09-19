"لبنان القوي" يميل إلى منح الثقة للحكومة

ذكرت مصادر تكتّل "لبنان القوي" لـ "اللواء" انه "سيعقد صباح اليوم قبيل الجلسة اجتماعا سريعاً لتقرير الموقف بشكله النهائي، لكن الاتجاه يميل الى منح الثقة بعدما تضمن بيان الحكومة كل مطالب التكتل".