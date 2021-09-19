الحجّار ل"اللواء": الثقة لميقاتي وليس للحكومة ككلّ

قال النائب الدكتور محمد الحجار لـ"اللواء" ان "الكتلة قررت في اجتماعها (امس عبر تطبيق زوم برئاسة الرئيس سعد الحريري) منح الثقة للرئيس ميقاتي وليس للحكومة ككل، نحن نثق بالرئيس نجيب ميقاتي وبوزراء آخرين، لكن هناك وزراء لا نثق بهم "فالمكتوب يُقرأ من عنوانه". ونحن سنعطي فرصة للحكومة ان نجحت نهنئها وندعمها وان فشلت نعارضها ونعلن اسباب معارضتنا".