29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"تسابق نفطي" إيراني إسرائيلي... على لبنان!
Lebanon 24
19-09-2021
|
22:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " النهار": على نحو يكاد يستحضر أشهر المعادلات التي أطلقها غسان تويني على تجارب لبنان الحربية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عبر "حروب الاخرين على ارض لبنان"، وجدت الحكومة الجديدة التي ستحظى اليوم بثقة وازنة في مجلس النواب، نفسها ومعها كل لبنان في أتون "تنافس" حار طرفاه إسرائيل وإيران على توظيف واستغلال وجوه أساسية اقتصادية وسياسية من الكارثة اللبنانية الحالية ولا سيما منها ازمة الوقود والطاقة. برز هذا الجانب الخطير من السباق الإقليمي على توظيف الدراما اللبنانية في ظل اندفاع إيران الى استثمار العراضات الدعائية لدخول قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية بآلية خالصة وضعها ونفذها ويستكملها "حزب الله" منفرداً متفرداً وحاولت طهران إيهام الرأي العام الخارجي والداخلي بأنها تستظل الشرعية اللبنانية لتمديد نفوذها عبر النفط. وفي المقابل لم تكن الدولة العبرية لتنتظر مزيداً من الاهتراء في لبنان لكي تستثمر في اللحظات الأشد حرجاً في التنقيب الإضافي عن النفط في المنطقة البحرية التي يشتبه في انها تقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، فانجزت عقد التنقيب مع شركة أميركية فيما لبنان الرسمي غافل عن كل شيء.
في كل حال، أوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من إيران" تعليقاً على اعلنته الخارجية الإيرانية في تعليق لها على شحنة الوقود المرسلة الى لبنان عبر سوريا من أنها "كانت بطلب من السلطات اللبنانية". واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أنّ ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من قبل التجار اللبنانيين، مؤكداً انه "لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من إيران فانها ستضعه في تصرفها على الفور".
أما في الجانب المتصل بالحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فتصاعدت مسالة التنقيب الإسرائيلي عن الغاز وبدأ التحرك اللبناني يتخذ طابع الاستنفار الديبلوماسي بعد اللجوء الى الأمم المتحدة.
تابع
الأكثر قراءة
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
14:00 | 2021-09-19
19/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور تسعيرة المازوت الإيراني في لبنان.. إليكم ثمن الـ20 ليتراً
Lebanon 24
صدور تسعيرة المازوت الإيراني في لبنان.. إليكم ثمن الـ20 ليتراً
16:04 | 2021-09-19
19/09/2021 04:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
12:00 | 2021-09-19
19/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
08:16 | 2021-09-19
19/09/2021 08:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
08:44 | 2021-09-19
19/09/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2021-09-20
"الحكومة الميقاتية"... ما هي المهام والتحديات التي تنتظرها؟
03:00 | 2021-09-20
الثقة ومعانيها في المعجم السياسي.
02:45 | 2021-09-20
حسناوات "الراء" ونسيباتهن ...دعارة "التلتين بتلت"
02:40 | 2021-09-20
ما جديد أزمة الدواء؟
02:31 | 2021-09-20
كانت تغني وترقص.. فأصابتها الرصاصة الطائشة في قلبها (فيديو)
02:30 | 2021-09-20
تمويل اقليمي لتيار سياسي
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
20/09/2021 10:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
20/09/2021 10:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
20/09/2021 10:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact