لبنان

البواخر عائدة

Lebanon 24
19-09-2021 | 22:41
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في ضوء ما تضمنته مقدمة فقرة الطاقة من البيان الوزاري حول زيادة ساعات التغذية في "مرحلة أولى"، توقع مصدر متابع العودة إلى نغمة البواخر، على أن يبدأ ذلك بتمديد العقود القديمة قبل نهاية أيلول الجاري لتلتحق بخط الغاز، بالرغم من فضيحة عمولاتها.
(النهار)
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