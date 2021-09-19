لبنان

صراعات انتخابية

Lebanon 24
19-09-2021 | 22:42
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يجري سباق خدماتي بين بعض الوزراء السابقين الموالين لرئيس حزب ونائب في الجبل وبين حزب قديم، على أبواب الاستحقاق الانتخابي.
(النهار)
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