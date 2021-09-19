اعتذار لائق

(النهار)

اعتذر رئيس حزب مسيحي بلباقة عن عدم المشاركة في مؤتمر معارض، على اعتبار أنّه أرسى تحالفاته وخطّه السياسي مع المجتمع المدني وشخصيات مستقلة.