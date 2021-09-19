قرار مرتقب في الجامعة اللبنانية

من المتوقع ان يصدر عن لجنة الطعون في الجامعة اللبنانية قرار بالغاء الدعوة لانتخاب عمداء جدد في محاولة لابقاء القديم على قدمه لأسباب متصلة بالمحاصصة السياسية.

(نداء الوطن)