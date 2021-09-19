لبنان

قرار مرتقب في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
19-09-2021 | 22:47
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من المتوقع ان يصدر عن لجنة الطعون في الجامعة اللبنانية قرار بالغاء الدعوة لانتخاب عمداء جدد في محاولة لابقاء القديم على قدمه لأسباب متصلة بالمحاصصة السياسية.
(نداء الوطن)
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