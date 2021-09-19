لبنان

خوف من العقوبات

Lebanon 24
19-09-2021 | 22:49
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يخشى مرجع حكومي من ان يدفع ثمن التوتر الاميركي الفرنسي فيوضع على لائحة العقوبات الاميركية بسبب النفط الايراني.
(نداء الوطن)
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العقوبات

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