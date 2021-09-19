29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجامعات - الدكاكين.. ملف ملتهب بين يدي وزير التربية
Lebanon 24
19-09-2021
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت فاتن الحاج: عشية بدء عام جامعي جديد، لا يجد طلاب التعليم العالي مجدداً من يحميهم من الوقوع ضحايا الفروع غير المرخصة للجامعات التي لا تزال تحتمي بغطاء حزبي وطائفي وتتفلّت من المحاسبة ومن عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي بإقفالها جميعاً
على طاولة وزير التربية الجديد عباس الحلبي ملف متفجّر لا تنفع معه سياسة "بلد التسويات" التي تحدّث عنها أخيراً في برنامج تلفزيوني. برسم الوزير العتيد إيجاد حلول جدريّة لعشرات الجامعات - الدكاكين المخالفة والفروع والاختصاصات غير المرخصة، والتي اتّخذ مجلس التعليم العالي الحالي قرارات بإقفالها، وطلب من كل جامعة أن تبرّر التسميات الأجنبية التي تتخذها لنفسها وتضلل الطلاب بها، مثل "الأميركية" و"الألمانية" و"الكندية"، وما إذا كانت لهذه الدول علاقة بها فعلاً أم أن الأمر لا يتجاوز التسويق التجاري وانتحال الصفة، وأكّد المجلس أهمية دعوة نقيب المهندسين لدى ترخيص اختصاص الهندسة في أي جامعة، خصوصاً أن النقيب لم يكن حاضراً خلال مناقشة الترخيص للهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية.
إلّا أنّ أيّاً من هذه القرارات الصادرة في ولاية الوزير الأسبق أكرم شهيب لم تُنفّذ في عهد خلفه الوزير السابق طارق المجذوب، بل العكس هو ما حصل، إذ رفع المجذوب إلى مجلس الوزراء في أيار 2020 مشروع مرسوم للترخيص لفروع جغرافية تابعة للجامعة اللبنانية الدولية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية، وقد أقرّ المرسوم من دون مروره على مجلس التعليم العالي، فيما هناك جامعات أخرى لديها طلبات لفروع واختصاصات وبرامج بالمئات ومستوفية الشروط وفق تقارير اللجنة الفنية التابعة للمجلس، بقيت طلباتها مرمية في الأدراج.
وكان ملف الجامعات الخاصة وفروعها دخل، خلال ولاية شهيب، مرحلة جديدة من التنظيم والمتابعة والتدقيق، لا سيما بعد انكشاف فضيحة بيع الشهادات المزوّرة. وقُسّمت الجامعات إلى مجموعات يضم كل منها 10 جامعات، وشُكّلت لجان فرعية نفّذت زيارات ميدانية للفروع وأعدت تقارير مفصّلة بشأن نقاط القوة والضعف في كل منها ورفعتها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات، وهكذا صار، إذ اتّخذ المجلس القرارات ولم تنفذ، وشمل التدقيق الكليات والفروع والجامعات المرخصة وغير المرخصة لجهة إقفال غير المرخصة وتقييم أوضاع المرخصة.
هذا المجلس كان يرفض على مدى الجلسات المنعقدة خلال ولاية المجذوب ما كان يرد في جدول الأعمال من تسوية مخالفات وإعطاء تراخيص لفروع واختصاصات وفي شهادة الماستر من دون دراسة وافية وكاملة وشاملة، وقد وضع شروطاً لذلك، وهو ما دعا المجذوب لوصف المجلس بأنه «غير منتج»، وطلب تغييره مرتين. الأولى حين أراد تبديل الخبراء والثانية حين سعى إلى إعادة هيكلة كل المجلس، باعتبار أنه لم يكن مطواعاً بيده، بعكس مجالس التعليم العالي السابقة واللجان الفنية التي كانت تغضّ النظر عن المخالفات ولا تدرس الملفات، بدليل أن الكثير من التوصيات بالتراخيص كانت تشوبها مشكلات أكاديمية وقانونية.
محاولة المجذوب إعادة الهيكلة أتت رغم أن ولاية المجلس المحددة بثلاث سنوات تنتهي في 28 تشرين الأول 2021، علماً أن شهيب أعاد هو الآخر هيكلة المجلس في حزيران 2019، بعد التحقيقات القضائية بشأن ملف بيع الشهادات واختار ثلاثة أعضاء جدد، ما يعني أن ولاية مجلس التعليم العالي تنتهي فعلياً في حزيران 2022.
وكان المجلس كلّف الخبير في التعليم العالي عبد الحسن الحسيني وضع إطار لاستراتيجية وطنية للتعليم العالي خلال ولاية شهيب، تركز على جعل هذا القطاع منتجاً للوظائف ومطوّراً للاقتصاد وتنويع مجالاته ومعزّزاً لمعدلات النمو من خلال آلية محددة لتطوير الإنتاج المعرفي وبيع براءات الاختراع والمنتج المعرفي، على غرار ما حصل في الصين وماليزيا. وعندما لم يتسنَّ للمجلس متابعة الاستراتيجية وعرضها على مراكز القرار، قدم الحسيني شخصياً نسخة عن الاستراتيجية للوزير المجذوب بهدف متابعتها وإقرارها، لكنها بقيت في الأدراج.
مجلس التعليم العالي، بحسب مصادر من داخله، يأمل أن يسعى الوزير الجديد لإقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستكمال المشروع الذي انطلق في عهد شهيب لجهة التدقيق بكل الفروع الجغرافية المرخصة لتقييم أوضاعها وغير المرخصة لإقفالها إذا لم تتقدم بطلبات جديدة وتكون مستوفية للشروط الأكاديمية والقانونية.
تابع
الأكثر قراءة
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
14:00 | 2021-09-19
19/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور تسعيرة المازوت الإيراني في لبنان.. إليكم ثمن الـ20 ليتراً
Lebanon 24
صدور تسعيرة المازوت الإيراني في لبنان.. إليكم ثمن الـ20 ليتراً
16:04 | 2021-09-19
19/09/2021 04:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
12:00 | 2021-09-19
19/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
Lebanon 24
إعتباراً من هذا التاريخ سيباع المازوت الايراني بالعملة اللبنانية.. وهؤلاء هم المستفيدون
08:16 | 2021-09-19
19/09/2021 08:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
Lebanon 24
البنزين والمازوت... هذا هو مشهد الأسبوع المقبل
08:44 | 2021-09-19
19/09/2021 08:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2021-09-20
"الحكومة الميقاتية"... ما هي المهام والتحديات التي تنتظرها؟
03:00 | 2021-09-20
الثقة ومعانيها في المعجم السياسي.
02:45 | 2021-09-20
حسناوات "الراء" ونسيباتهن ...دعارة "التلتين بتلت"
02:40 | 2021-09-20
ما جديد أزمة الدواء؟
02:31 | 2021-09-20
كانت تغني وترقص.. فأصابتها الرصاصة الطائشة في قلبها (فيديو)
02:30 | 2021-09-20
تمويل اقليمي لتيار سياسي
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
20/09/2021 10:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
20/09/2021 10:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
20/09/2021 10:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact