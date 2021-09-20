لبنان

مبنى وزارة التربية مقفل اليوم.. اليكم السبب

Lebanon 24
20-09-2021 | 00:06
A-
A+
Doc-P-865648-637677185140360524.jpg
Doc-P-865648-637677185140360524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عبر موقعها على "تويتر"، أن المبنى الرئيسي للوزارة يقفل اليوم أبوابه، بسبب انعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو.
مواضيع ذات صلة
جلسة الاونيسكو اليوم :مواقف شعبوية انتخابية وثقة ملغومة
lebanon 24
20/09/2021 10:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
طارق المجذوب: تعمل وزارة التربية على تأمين مادّة البنزين للإداريين والأساتذة بالتعاون مع الجهات المعنيّة وهناك إيجابيات عدّة في هذا الخصوص
lebanon 24
20/09/2021 10:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من رئيس لجنة الاعتراف والمعادلات في وزارة التربية
lebanon 24
20/09/2021 10:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة من وزارة التربية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية.. هذا ما جاء فيها
lebanon 24
20/09/2021 10:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية

الاونيسكو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-09-20
03:00 | 2021-09-20
02:45 | 2021-09-20
02:40 | 2021-09-20
02:31 | 2021-09-20
02:30 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website