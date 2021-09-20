لبنان

ماذا جرى في الميناء منتصف ليل امس؟

Lebanon 24
20-09-2021 | 00:57
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وقع اشكال فردي منتصف ليل امس بين عدد من الشبان بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب كورنيش الميناء البحري في طرابلس حيث تخلل الاشكال تضارب واطلاق نار اصيب نتيجتها المدعو"ج.ن" بطلق ناري في ظهره .

وقد نقل الى احدى مستشفيات المنطقة للعلاج و فرار متسببي الاشكال فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة وقد افادت المصادر ان الاشكال خلفياته نسائية.
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