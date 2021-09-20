هاشم: على الحكومة اتخاذ القرارات لإعادة بناء الثقة بين الدولة والداخل والخارج

أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، بعد لقاءات في منزله في شبعا، أن "تكون الثقة للحكومة والمحكومة بالاصول الدستورية والقانونية، مقدمة للوصول لثقة الناس من خلال الانجازات، وما ستحمله الايام القادمة من خطة انقاذية تطرحها الحكومة وتعمل بها لمعالجة الازمات الحياتية اليومية للناس، والتي هي اولوية الاولويات لابعاد كأس الذل والقهر الذي يتجرعها اللبنانيون منذ فترة، واصبح لزاما على هذه الحكومة ان تبدأ باتخاذ القرارات والخطوات التي تعيد بناء الثقة بين الدولة والداخل والخارج، من اجل الاستقرار الاجتماعي وهو اساس الاستقرار السياسي والامني".وقال: "اليوم اصبح لدينا حكومة بعد طول انتظار، وبعد ان تركت مرحلة التعطيل الكثير من المآسي والتداعيات. فاللبنانيون يعولون على وجود حكومة لتكون اكثر فعالية وجدية لتعويض سلبيات المرحلة المنصرمة، وان تتفرغ الحكومة للقضايا الاساسية والتي تتعلق بالامور المعيشية الحياتية من كهرباء ومحروقات ومواجهة الغلاء والاحتكار، وذلك على أسس صحيحة".ورأى أن "المطلوب من الكتل النيابية اعطاء فرصة للحكومة، وان لا نحول جلسة الثقة الى مسرح للمزايدات ومحاكاة الناس بلغة انتخابية عبر بعض المطولات، والافضل أن تكون مرحلة أفعال لا اقوال، لان هناك الكثير من المشاكل الطارئة التي تتطلب تفاهما وتوافقا وطنيا".واعتبر أن ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري "حول اقدام العدو الاسرائيلي على تلزيم المنطقة المتنازع عليها من مياهنا للاستيلاء على ثروتنا النفطية، يستحق التعاطي معه من منطلق العدوان الصهيوني الجديد على وطننا، وهو ما يفرض التفافا وطنيا حول سبل مواجهة هذا الاعتداء والقرصنة وفق كل السبل والاليات التي تحفظ حقوقنا وسيادتنا، وهذه واحدة من الكثير من التعقيدات التي تواجه الحكومة وتتطلب التفافا وطنيا حولها لتكون قادرة على حماية الوطن وتحصينه".