هل تحصل المقايضة على تصويت المغتربين؟

يبدو ان نقاش التعديلات المرتبطة بقانون الانتخابات ستصبح اكثر جدية في المرحلة المقبلة، وفي هذا الاطار يبرز الكباش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر حيال نقاط محددة في القانون الحالي.

واعتبرت مصادر مطلعة" ان التيار الوطني الحر، وبالرغم من معرفته بتراجع شعبيته لدى المغتربين غير انه سيرفض الذهاب نحو الغاء اقتراعهم، او حتى تمثيلهم بستة نواب، وذلك ليدخل هذه البنود في المقايضة السياسية".

وقالت المصادر" ان "التيار" قد يرغب بالحصول على تعديلات مرتبطة بالميغاسنتر او ربما بعدد الاصوات التفضيلية داخل كل قضاء، لذلك عليه ان يمتلك اوراقا يقايض عليها، ومن هنا تبرز قضية انتخاب المغتربين من ضمن عدّة الشغل".