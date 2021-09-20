عبدالله: الشرفاء سيكونون عرضة للتشفي والكيدية السياسية

فضيحة قانون الشراء العام والأنتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين
دون الأطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الأدارة،وهم كثر،سيكونون عرضة للتشفي
والكيدية السياسية ،في حال عدم الخضوع
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 20, 2021
فضيحة قانون الشراء العام والأنتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين
دون الأطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الأدارة،وهم كثر،سيكونون عرضة للتشفي
والكيدية السياسية ،في حال عدم الخضوع