عبدالله: الشرفاء سيكونون عرضة للتشفي والكيدية السياسية

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "فضيحة قانون الشراء العام والانتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين من دون الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الادارة، وهم كثر، سيكونون عرضة للتشفي والكيدية السياسية، في حال عدم الخضوع".

فضيحة قانون الشراء العام والأنتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين

دون الأطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الأدارة،وهم كثر،سيكونون عرضة للتشفي

والكيدية السياسية ،في حال عدم الخضوع — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 20, 2021