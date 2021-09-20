ماذا جرى في سهل مرجحين؟

أقدم مجهولون في خراج سهل مرجحين في جرود بلدة فنيدق في عكّار على سلب عدد من الصيادين، بقوّة السلاح، أسلحة الصيد ومبالغ مالية وهواتفهم الخلوية .

كما وتم تكسير سيارة المدعو ”ط.إ“ من نوع كيا لون أسود وفروا بعدها الى جهة مجهولة.