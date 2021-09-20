يمق عرض مع قنصل لبنان في ألبرتا سبل التعاون مع بلديات كندا

استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي قنصل لبنان الفخري في مقاطعة ألبرتا في كندا حسين رحال، على رأس وفد من رجال الأعمال في الاغتراب، في حضور رئيس جمعية الفكر والحياة صالح حامد، منسق الزيارة إلى طرابلس المدير العام لمؤسسة خان الصابون أمير حسون، وعضو المجلس البلدي أحمد البدوي. وكان عرض لأوضاع مدينة طرابلس ومتطلباتها وحاجاتها والعلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التواصل مع مقاطعة ألبرتا.وأوضح القنصل رحال أن "زيارته نابعة من محبته لطرابلس والشمال"، وقال: "قمنا بجولة على المعالم السياحية التاريخية والأثرية في العاصمة الثانية طرابلس". وشدد على "ضرورة التواصل والتفاعل الواقعي بين بلديات لبنان وكندا، والتعرف على حاجات بلدية طرابلس، وبحث إمكانية تشبيك وتطبيع العلاقات بين بلدية طرابلس وبلديات مدينة إدمنتون في المقاطعة. والسعي إلى إرشاد المعنيين في كندا لتقديم المساعدات الإنسانية باتجاه مدينة طرابلس في المرحلة المقبلة وعبر البلدية".ورحب يمق بالقنصل رحال، شاكرا "اهتمامهم بشؤون وشجون طرابلس وحاجاتها في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بعد جائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي والارتفاع الجنوني للأسعار".