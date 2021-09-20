حلحلة على صعيد أزمة المحروقات.. النتائج تبدأ بالظهور غداً

لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الى وجود بعض الاشكالات في موضوع تركيب جدول الأسعار مؤخراً لكنه بات محلولاً ومن المفروض أن يبدأ اليوم تفريغ البواخر، متوقعاً أن يكون هناك حلحلة على المحطات اعتباراً يوم غد الثلاثاءوقال في حديث لصوت لبنان: تم تحرير سعر المازوت وبات استيراده وفقاً لسعر لسوق ومن المتوقع أن يتوفر بطريقة طبيعية في الأيام القليلة المقبلة.