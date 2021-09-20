10 أيام قبل رفع الدعم نهائياً.. والبنزين سيكون متوفراً في هذا التاريخ

أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض الى ان الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والافران وهناك كميات ستوزع تدريجيا الى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم.ولفت فياض في حديث لصوت لبنان الى انه خلال يومين يصبح البنزين متوفرا في الاسواق ورفع الدعم نهائيا عنه خلال 10 الى 15 يوما.