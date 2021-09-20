لبنان

موسى رئيساً للجنة العمل العقارية في المتوسط

Lebanon 24
20-09-2021 | 02:14
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تم تعيين وليد موسى كرئيس للجنة العمل العقارية في جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط ASCAME في خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد مؤخراً.
وقد تم  اختيار موسى لهذا المنصب ليكون الرئيس المؤسس لهذه اللجنة نظرا لخبرته الدولية في مختلف المناصب التي توّلاها ويتوّلاها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي . وستضم اللجنة معظم الجمعيات والمنظمات العقارية .
ومن المعلوم ان  جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط المتوسطية (ASCAME) هي منظمة دولية تمثل القطاع الخاص للبحر الأبيض المتوسط تعمل على إعادة تجميع غرف التجارة والصناعة والكيانات المماثلة على ضفتى الاقليم.
كما تجمع جمعية غرف التجارة والصناعة للبحرالابيض المتوسط ASCAME أكثر من 300 غرفة تجارية وصناعية وتدافع عن مصالح ملايين الشركات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتعتبر جمعية غرف التجارة والصناعة للبحرالابيض المتوسط ASCAME اليوم أهم ممثل للقطاع الخاص في البحر المتوسط.
وتشكّل لجان العمل مختبراً للأفكار والمقترحات والبرامج التي تسمح لاتحاد الغرف المتوسطية بتحقيق الأهداف التي حددتها خطتها الإستراتيجية.
ومن المفترض ان تكون اللجان قادرة على تحديد التحديات الجديدة التي تؤثر على التنمية الاقتصادية للبحر الأبيض المتوسط ودراسة الاوضاع تمهيداً لرسم برامج تعاون .
القطاع العقاري مليء بالفرص والتحديات في دول البحر الأبيض المتوسط ويتطلب ايجاد حلول اسكانية وسكنية فيه خصوصاً في ما يتعلق بالعقارات وبالأسعار المعقولة. 
الجدير ذكره، ان موسى هو ايضاً رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI) للعام 2019/2020  ورئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب ورئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان.
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