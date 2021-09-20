لبنان

زحمة سير خانقة على الطرقات.. فتشوا عن محطات البنزين

Lebanon 24
20-09-2021 | 02:26
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تسجل زحمة سير خانقة على طريق الحايك باتجاه المكلس سن الفيل على اوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة سبب التوافد على محطات الوقود، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
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زحمة سير

محطات البنزين

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